Velenje, 5. septembra - Vseh 11 rudarjev Premogovnika Velenje, ki so bili poškodovani v sredini nesreči in so bili oskrbljeni v bolnišnici, so že v domači oskrbi, so za STA potrdili v premogovniku. Glede proizvodnje pa so povedali, da ta od sredinega popoldneva poteka normalno.