Newyorške borze končale zeleno

New York, 4. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili pozitivno. Glavni indeksi so danes poskočili za okoli odstotek, potem ko je Hongkonška voditeljica Carrie Lam umaknila osnutek spornega zakona. Britanski poslanci pa so odobrili zakon, ki bi lahko preprečil, da bi Britanija iz EU izstopila brez dogovora, kar je vlagateljem vlilo optimizma.