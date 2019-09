Furs bo moral ponoviti razpis za vzdrževanje svojih vozil

Ljubljana, 4. septembra - Varuh konkurence je dokazal, da je Finančna uprava (Furs) pri razpisu za avtomobile ravnala v nasprotju z javnim interesom. Državna revizijska komisija je zato razveljavila razpis za servisiranje, vzdrževanje in popravilo 250 službenih avtomobilov. V Fursu se na to še niso odzvali, poročata RTV Slovenija in portal Siol.