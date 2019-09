Finance o begu v tujino (5. 9.)

Ljubljana, 4. septembra - Blaž Abe v komentarju Povsod je lepo, a doma je najlepše. Tudi če drugje bolje plačajo piše o tem, da se pri priseljencih ponavlja en in isti vzorec. Osamljenost in domotožje. Ne glede na poznavanje jezika, višino plače, vključenost v lokalno skupnost se še vedno počutijo kot tujci. In so tako večinoma tudi obravnavani, meni avtor.