Varuh zadovoljen s skrbjo občine Kamnik za ranljive skupine

Kamnik, 4. septembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci prvič v svojem mandatu posloval v Kamniku. Na pogovore je sprejel 16 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic. Nekateri so bili zadovoljni z usmeritvami, pobude drugih bodo preučili, je dejal varuh in izrazil zadovoljstvo s skrbjo občine za ranljive skupine.