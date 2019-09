Hirscher - avstrijski super šampion, ki je alpskemu smučanju vrnil stari glamur

Salzburg, 4. septembra - Vsaka, še tako uspešna, zgodba ima svoj konec. In nocoj v Salzburgu je Marcel Hirscher, eden največjih športnih zvezdnikov, ki so se rodili in tekmovali v severni sosedi Slovenije, objavil konec tekmovalne poti. Za tridesetletnikom je izjemna športna kariera, ko je v belem cirkusu osvojil vse, kar se je osvojiti dalo.