Poklukar za STA: Če migracij ne bi obvladovali, bi imeli nezakonite migrante po železniških postajah in zapuščenih stavbah

Ljubljana, 5. septembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je znan po stavku, da policija obvladuje nezakonite prehode meje. Na vprašanje, kaj to pomeni, pravi, da če jih ne bi, bi imeli nezakonitih migrantov več v notranjosti države, po železniških postajah, v mestih in zapuščenih stavbah. Zagotovil je, da pri tem Slovenija dobro sodeluje s Hrvaško in Italijo.