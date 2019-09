Srbija po zmagi proti Italiji prva v skupini D

Peking, 4. septembra - V štirih skupinah košarkarskega svetovnega prvenstva na Kitajskem je konec prvega skupinskega dela tekmovanja. V drugi del so se uvrstili Poljaki, Venezuelci, Argentinci, Rusi, Španci, Portoričani, Srbi in Italijani, iz preostalih štirih skupin imajo napredovanje zagotovljeni Avstralci, Litovci, Dominikanci, Brazilci, Francozi in Američani.