Po razpisu iz leta 2017 finančno pomoč za izmenjavo prejelo 521 študentov

Ljubljana, 4. septembra - Na ministrstvu za izobraževanje so zaključili s financiranjem mobilnosti za študente iz socialno šibkejših okolij, ki so vlogo oddali leta 2017. Spodbude v višini 250 evrov na mesec je prejelo 521 študentov, skupaj so v ta namen izplačali 664.313 evrov sredstev iz Evropskega socialnega sklada, piše na spletni strani ministrstva.