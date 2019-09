V dvorani Zlatorog se bo 24. oktobra trlo zvezdnikov

Celje, 4. septembra - Uroš Zorman in Luka Žvižej se bosta 24. oktobra 2019 v Celju poslovila od aktivnega igranja rokometa. Na dogodku, ki so mu nadeli ime Rokometna simfonija, jima bodo družbo delali nekdanji soigralci in reprezentančni prijatelji. V dvorani Zlatorog se bo trlo rokometnih zvezdnikov.