Dijaki samo še danes lahko oddajo vlogo za Zoisovo štipendijo

Ljubljana, 6. septembra - Danes se izteče rok za prijavo dijakov na javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2019/20, ki ga je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na spletni strani in na portalu eUprava objavil junija. Za študente je zadnji rok za prijave 7. oktober. Razpis je vreden tri milijone evrov.