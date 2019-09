Štajerski policisti prijeli tri organizatorje nezakonitih prehodov meje

Maribor, 4. septembra - Policisti na območju Štajerske so v zadnjih 24 urah prijeli tri organizatorje nezakonitih prehodov državne meje. Dva, ki sta v vozilih prevažala prebežnike, se na znake policistov nista ustavila. Ko so enega dohiteli, je skupaj s tujci pobegnil iz vozila, drugega pa so ustavili s stingerjem, so sporočili s Policijske uprave Maribor.