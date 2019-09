Poleg pisane narave na Kras in v Brkine vabijo jesenske prireditve

Lipica, 4. septembra - Jesenski čas kraško in brkinsko pokrajino odene v pisane barve, tja pa vabijo številne prireditve in različni festivali. Jesensko dogajanje začenjajo ob lepem vremenu že konec tedna z Dnevom Kobilarne Lipica, zaključujejo pa z veselimi martinovanji. Manjkalo ne bo niti športnih in kulturnih dogodkov.