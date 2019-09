Ministrstvo objavilo dopolnjen osnutek nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

Ljubljana, 4. septembra - Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo dopolnjen osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki ga mora do konca leta poslati v Bruselj. V dopolnjenem osnutku so pripravljeni različni scenariji, ki predstavljajo izhodišče za celovito presojo vplivov načrta na okolje, ki bo sledilo pripravi osnutka.