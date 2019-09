Koper, 4. septembra - Policistom je uspelo najti lastnika jadrnice, ki so jo 14. avgusta našli v bližini Fiese. Lastnik je 54-letni državljan Italije, ki je bil prepričan, da so mu plovilo ukradli. Dejansko se je jadrnica odvezala in odplula, so sporočili iz Policijske uprave Koper.