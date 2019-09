Španovićeva zaradi poškodbe ob nastop na SP

Beograd, 4. septembra - Najboljša srbska atletinja, dvoranska svetovna in evropska prvakinja v skoku v daljino Ivana Španović bo zaradi poškodbe mišice na mitingu v Berlinu izpustila svetovno prvenstvo, ki bo od 27. septembra do 6. oktobra. Po zdravniških pregledih so iz njenega tabora sporočili, da bo morala izpustiti tako finale diamantne lige kot SP v Katarju.