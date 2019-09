Gledališče Celje v novo sezono z monodramo Večni otrok

Celje, 4. septembra - Gledališče Celje bo novo sezono odprlo 13. septembra na Malem odru s prvo slovensko uprizoritvijo monodrame Večni otrok izraelske pisateljice Nave Semel v režiji Yonatana Esterkina. Gre za monodramo o ženski, ki ima otroka z Downovim sindromom. Pripravili so angleško in slovensko različico, angleška premiera bo to soboto. Igra Manca Ogorevc.