Savo Milošević s Partizanom podaljšal za dve leti

Pirot, 4. septembra - Savo Milošević, nekdanji dolgoletni jugoslovanski in srbski nogometni reprezentant, ki zdaj deluje kot trener, je z beograjskim Partizanom podaljšal pogodbo še za dve sezoni. Kot so sporočili iz tabora črno - belih, si je Milošević po osvojitvi pokalnega naslova in preboju v skupinski del evropske lige prislužil zaupanje klubskega vodstva.