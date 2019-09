Kmalu naj bi bil znan izvajalec gradnje dvigal v mariborski kirurški stolpnici

Maribor, 15. septembra - V UKC Maribor že več let napovedujejo izgradnjo dodatnih dvigal v kirurški stolpnici, s čimer bi izboljšali požarno varnost v stavbi. Postopek, ki ga vodi ministrstvo za zdravje, se vleče že več let, a zdaj naj bi se vendarle premaknilo. "Podpis pogodbe z izvajalcem je predviden konec leta in s tem tudi začetek investicije," pravijo na ministrstvu.