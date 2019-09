V ligi NFL danes začetek 100. sezone

New York, 5. septembra - Chicago Bears in Green Bay Packers bodo v četrtek odprli novo, jubilejno 100. sezono lige ameriškega nogometa - NFL. Ena osrednjih osebnosti bo po vseh pričakovanjih 42-letni podajalec Tom Brady z branilci naslova New England Patriots. Številni so mnenja, da ekipa iz okolice Bostona prav zaradi starosti Bradyja nima možnosti, da naslov ubrani.