Demokracija o nepravičnem političnem sistemu (5. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Jože Biščak v komentarju Angeli in demoni piše o tem, da je nova levica oblikovala sistem, v katerem so desni politik hudiči, levi pa bogovi. Za novo levico nista prevladujoča elementa presoje morala in etika, ampak delovanje proti hudiču. Kot pravi, postaneš s tem avtomatično dober in sprejemljiv. Tudi Šarec.