Konferenca: Zemeljski plin kot alternativa za manj izpustov še priložnost

Ljubljana, 4. septembra - Uporaba zemeljskega plina za pogon vozil je eden od načinov za zmanjšanje izpustov v prometu, bi bilo pa treba povečati zavedanje o koristnosti njegove uporabe, tudi pri prehodu v brezogljično družbo, so ugotavljali na konferenci, ki so jo ob obisku promocijske kampanje Gazproma in Uniperja za uporabo tega energenta pripravili danes v Ljubljani.