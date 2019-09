Bivši vodja stavkovnega odbora Mesaroš od Arrive terja še dodatna izplačila

Koper, 4. septembra - Na delovnem sodišču v Kopru se je odvil pripravljalni narok v tožbi bivšega vodje stavkovnega odbora Endreja Mesaroša v skupini Arriva Slovenija zoper Arriva Dolenjska in Primorska, od katere terja plačila dodatka na delovno dobo in plačila dodatka na uspešnost. Sindikalist Damjan Volf opozarja na rigidnost sistema in možnost pritiskov delodajalca.