Azijske borze obarvane v zeleno

Tokio, 4. septembra - Azijske borze so se večinoma obarvale v zeleno. Četudi je ameriški predsednik Donald Trump Kitajski spet zažugal, da ne sme zavlačevati s pogajanji za trgovinski sporazum, to vlagateljev ni spravilo v slabo voljo. Zadovoljni so, da je britanski parlament podprl začetek postopka za sprejem zakona, ki bi preprečil brexit brez dogovora.