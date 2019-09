Dimitrov presenetil Federerja, Williamsova piše zgodovino

New York, 4. septembra - Po Novaku Đokoviću se je od teniškega turnirja v New Yorku poslovil še drugi od favoritov Roger Federer. V četrtfinalu ga je davi ugnal Bolgar Grigor Dimitrov s 3:6, 6:4, 3:6, 6:4 in 6:2 po več kot treh urah igre. Ta bo v polfinalu v petek igral z Rusom Danilom Medvedjevom, ki je s 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1 izločil še drugega Švicarja Stana Wawrinko.