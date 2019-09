Dnevnik o Strateškem forumu Bled (4. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Andrej Brstovšek v komentarju Odraščanje slovenskega Davosa piše o štirinajsti izvedbi Strateškega foruma Bled. Dodaja, da so prvi forum organizirali leta 2006 v vladi Janeza Janše in da to, da je preživel vse oblastne spremembe in se krepil, kaže, da je prerasel v svojevrsten nadpolitični projekt.