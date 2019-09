Newyorške borze končale v rdečem

New York, 3. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Vlagatelje skrbi zaostrovanje trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, potem ko sta državi vnovič medsebojno povišali carine, in zmanjšana avgustovska proizvodnja v ZDA, kar se je zgodilo prvič po letu 2016. Pozorni so tudi na dogajanje v Veliki Britaniji, poročajo tuje tiskovne agencije.