V Dohi predstavili uraden logotip nogometnega SP 2022

Doha, 3. septembra - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in organizatorji svetovnega prvenstva 2022, ki bo v Katarju, so v Dohi pred več tisoč ljudmi predstavili uradni logotip turnirja. Ta po besedah organizatorjev uteleša vizijo dogodka, ki povezuje in vključuje cel svet, hkrati pa so na njem elementi lokalne in regionalne arabske kulture ter nogometne aluzije.