Finance o slabostih slovenskega insolvenčnega prava v praksi (4. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Aleš Perčič v komentarju Dražbeni smisli in nesmisli piše, da je eno temeljnih načel slovenskega insolvenčnega prava zagotavljanje najboljši pogojev za poplačilo upnikov, a da nekatera sodišča in nekateri stečajni upravitelji oglašujejo nepremičnine brez opisa in slik, zaradi česar mnogi tak oglas preskočijo.