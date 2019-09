BSF s številnimi razmisleki o trajnostni in skupni prihodnosti v EU

pripravil Mihael Šuštaršič

Bled, 3. septembra - Letošnji blejski strateški forum (BSF) je postregel s številnimi razpravami, ki so za skupno točko morda imele iskanje trajnostne prihodnosti skupnega življenja v EU in tudi širše v Evropi. Na najpomembnejšem zunanjepolitičnem dogodku leta v Sloveniji so se zvrstili številni visoki gosti. V ospredju je bil danes hrvaški zunanji minister.