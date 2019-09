V Narodni galeriji umetnine iz časa Dravske banovine

Ljubljana, 4. septembra - V Narodni galeriji bodo drevi odprli razstavo umetnine iz časa Dravske banovine. Postavitev združuje 71 slik, kipov in del na papirju, med drugim dela realistov, vesnanov, impresionistov in umetnikov iz 30. let minulega stoletja. Med deli je posebej izpostavljena monumentalna kompozicija Gojmirja Antona Kosa, ki v dolžino meri okoli 20 metrov.