Teš 6 v sredo še ne bo v omrežju

Šoštanj, 3. septembra - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki je bil pred 18 dnevi ustavljen zaradi težav pri praznjenju pepela, v sredo še ne bo začel obratovati, kot so sprva pričakovali v elektrarni. Dela še niso končana, zaustavitev bloka pa želijo izkoristiti za čim več popravil in pregledov, so danes za STA povedali v Tešu.