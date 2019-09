Tudi letos šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Ljubljana, 3. septembra - Z začetkom novega šolskega leta se je v osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami začelo tretje leto šolske sheme sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, ki jo sofinancira EU. Slovenija je za letošnje leto dobila 1,07 milijona evrov, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.