Slovenski teniški igralci v Egipt po zmago

Ljubljana, 3. septembra - Slovenska moška teniška reprezentanca bo v petek in soboto, 13. in 14. septembra, igrala z Egiptom v 2. evroafriški skupini Davisovega pokala. Nosilca Slovenije bosta Aljaž Bedene in Blaž Rola, prvič pa bo reprezentanco nastopil Tomas Lipovšek Puches, ki je maja uradno zamenjal argentinsko državljanstvo za slovensko.