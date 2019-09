Za poletne okrepitve klubi potrošili kar 5,5 milijarde evrov

Ljubljana, 3. septembra - Klubi petih evropskih najmočnejših nogometnih lig so v poletnem prestopnem roku za nakupe igralcev potrošili vrtoglavih 5,5 milijarde evrov, je danes objavila revizorska hiša Deloitte. To pomeni, da so letos klubi zapravili kar za 0,9 milijarde evrov več kot lani v istem obdobju.