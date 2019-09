Po eksploziji v Antwerpnu pod ruševinami ujetih več ljudi

Antwerpen, 3. septembra - V belgijskem mestu Antwerpen je danes okoli 12.30 odjeknila eksplozija, v kateri so bile uničene tri hiše. Pod ruševinami stavb je ostalo ujetih več ljudi, reševalci so zaenkrat rešili najmanj dva človeka. Preventivno so evakuirali bližnjo šolo, poročajo belgijski mediji.