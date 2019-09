Novosel novi tehnični direktor Cedevite Olimpije

Ljubljana, 3. septembra - Nekdanji direktor košarkarske lige Aba Krešimir Novosel je novi tehnični direktor ljubljanskega kluba Cedevita Olimpija, so danes sporočili iz tabora zmajev. Sin legendarnega trenerja Mirka Novosela je nekdanji direktor Cedevite Zagreba, kjer je deloval osem let, nato pa bil od leta 2015 do letos glavni operativec regionalnega tekmovanja.