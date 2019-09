Privabljanje tujih neposrednih investicij izziv na svetovni ravni

Bled, 3. septembra - Obseg tujih neposrednih investicij se je v Evropi drastično skrčil, čeprav to ne velja za Slovenijo. Na naložbene tokove v veliki meri vplivajo trgovinske vojne ter protekcionistični in populistični ukrepi. Treba se je povezati in ukrepati, saj možnosti so, so se strinjali udeleženci investicijskega panela v okviru Blejskega strateškega foruma.