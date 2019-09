SMG v novi sezoni samo slovensko in le gledališče

Ljubljana, 4. septembra - Slovensko mladinsko gledališče (SMG) v 64. sezono vstopa z razmislekom o minulih štirih sezonah in z ironičnim sloganom, da bodo tokrat skušali biti le gledališče, ki bo samo slovensko in zgolj mladinsko. Program bosta med drugim zaznamovali postavitev Hlapcev poljske režiserke, nova Frljićeva predstava in Macbeth "po Pograjčevo".