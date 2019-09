Bruselj z novimi smernicami za soočanje z družbenimi in gospodarskimi izzivi ob skrbi za naravo

Bruselj, 3. septembra - Evropska komisija je objavila dva nova dokumenta z novimi smernicami o izvajanju akcijskega načrta komisije za naravo, ljudi in gospodarstvo. Načrtovalcem, nosilcem političnih odločitev in podjetjem bodo pomagale, da se uspešneje soočajo s socialno-ekonomskimi izzivi in hkrati poskrbijo za varstvo in obnovo narave v Evropi.