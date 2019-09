Banke v polletju čisti dobiček povečale za 20 odstotkov

Ljubljana, 3. septembra - Banke v Sloveniji so v polletju ustvarile 355,9 milijona evrov dobička po davkih, kar je za 20,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Dobiček pred davki se je povečal za četrtino in dosegel 402,2 milijona evrov. K temu so prispevali višji neobrestni in obrestni prihodki ter neto sproščanje oslabitev in rezervacij.