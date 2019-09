Sara Čopar mladinska prvakinja v olimpijski kombinaciji

Arco, 3. septembra - Arco je konec avgusta gostil mladinsko svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Na njem se je predstavilo 18 slovenskih plezalk in plezalcev, med katerimi je izstopala 14-letna Sara Čopar, ki je po preplezanih smereh v disciplinah težavnost, balvani in hitrost osvojila prvo mesto v zmnožku vseh treh disciplin za olimpijsko kombinacijo.

Članica športno-plezalnega odseka Planinskega društva Celje - Matica si je zmago priplezala z osebnim hitrostnim rekordom v disciplini hitrost. Petnajstmetrsko standardno postavitev je prvič preplezala pod desetimi sekundami, kar ji je odprlo vrata do naslova najboljše mladinske olimpijske kombinatorke v kategoriji starejših deklic do 15 let. Zlato si je tako priplezala s skupnim petim časom v hitrosti ter z devetim mestom v težavnosti in 20. v reševanju balvanskih problemov.

Olimpijska kombinacija obsega hitrostno, balvansko in težavnostno plezanje. O končni razvrstitvi odloča najnižji zmnožek uvrstitev vseh treh disciplin - v težavnosti, balvanih in hitrosti. Nižji kot je zmnožek, boljša je uvrstitev. V takšnem formatu bo kombinacija tudi na sporedu poletnih olimpijskih iger, ki bodo prihodnje leto v Tokiu.

Za zdaj edina Slovenka, ki si je že zagotovila premierni nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, je Janja Garnbret, ki je minuli mesec na članskem svetovnem prvenstvu na Japonskem v Hachiojiju osvojila tri zlate kolajne in kot prva Zemljanka tri naslove svetovne prvakinje na istem SP v športnem plezanju. Postala je prvakinja v balvanskem in težavnostnem plezanju ter v olimpijski kombinaciji.

Odsotnost odmevnejših dosežkov slovenske mladinske športno-plezalne reprezentance je zagotovo posledica sovpadanja s članskim svetovnim prvenstvom. Na njem je nastopilo več plezalk in plezalcev, ki zaradi vrhunskih nastopov tekmujejo tudi že v članski kategoriji.