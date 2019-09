Alžirec 11 ur preživel skrit v podvozju avtobusa

Pesnica, 3. septembra - Policisti so v ponedeljek v okolici Pesnice prijeli Alžirca, ki je nezakonito prečkal mejo. Ugotovili so, da se je istega dne v Sarajevu skril v podvozje naključnega avtobusa, tako skrit pa se je nato peljal kar 11 ur. Ko se je avtobus ustavil na bencinskem servisu v Sloveniji, je sestopil, ker je težko dihal, so sporočili iz PU Maribor.