Festival Kogojevi dnevi v znamenju praznovanja 40-letnice

Kanal, 3. septembra - Festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi bo letos zazvenel 40. leto zapovrstjo. Tokrat ga posvečajo štirimi velikanom slovenske umetnosti - Antonu Nanutu, Cirilu Zlobcu, Marijanu Gabrijelčiču in Štefanu Mauriju, ki so s svojim delom zaznamovali festival. Program je pred smrtjo zasnoval dirigent Anton Nanut in letos prinaša 12 koncertov.