Komisarka za človekove pravice na BSF o novih izzivih

Bled, 3. septembra - Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je danes na Blejskem strateškem forumu opozorila, da so v času, ko je multilateralizem pod pritiskom, človekove pravice potisnjene v ozadje. So pa ponekod tudi pozitivne zgodbe in njihovi zametki, denimo v Etiopiji in nekaterih drugih afriških, pa tudi azijskih državah.