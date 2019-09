Še vedno brez sledi o Blanci Fernandez Ochoa

Madrid, 3. septembra - V Španiji oziroma okolici Madrida se nadaljuje iskalna akcija za nekdanjo alpsko smučarko Blanco Fernandez Ochoa, ki je pogrešana od 23. avgusta. Zaradi zahtevnosti terena so vanjo vključene številne službe, od policije do gorskih reševalcev s sledilnimi psi in strokovnjakov za izginule osebe, ki si pomagajo s helikopterji in droni.