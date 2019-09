Tuja podjetja ustvarila več kot četrtino slovenske dodane vrednosti

Ljubljana, 8. septembra - Tuja podjetja v Sloveniji so predlani predstavljala 5,6 odstotka vseh podjetji in ustvarila 27,2 odstotka dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji, kar je približno toliko kot leto prej. Zaposlovala so 25,8 odstotka vseh zaposlenih v državi ter za raziskave in razvoj namenila 39 odstotkov izdatkov v Sloveniji za to dejavnost.