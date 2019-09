Nemški okoljevarstveniki opozarjajo na negativen vpliv električnih skirojev

Berlin, 3. septembra - Električni skiroji, ki so vse bolj priljubljeni in pogosti v mestih po Evropi, niso tako zelo okolju prijazni, kot se zdi, opozarja nemška okoljevarstvena agencija Green Environment (UBA). Kot so poudarili, z njimi ponavadi prevozimo pot, ki bi jo lahko tudi prehodili, okolje pa obremenjujejo bolj kot kolesa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.