Pred lokalnimi volitvami v Moskvi aretirali več aktivistov

Moskva, 3. septembra - Ruska policija je pred lokalnimi volitvami v Moskvi, ki bodo potekale v nedeljo, v ponedeljek zvečer aretirala več aktivistov. Med njimi so Ilja Azar, Ljubov Sobol in Nikolaj Ljaskin, obtoženi organizacije nedovoljenih protestov. Vse tri so zatem izpustili na prostost do zaslišanja na sodišču. Iljo Azarja in Ljubov Sobol naj bi zaslišali danes.