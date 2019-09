Model izida epizod serij ponovno zgolj enkrat tedensko

Los Angeles, 5. septembra - Disney bo z lastno spletno stranjo za predvajanje televizijskih serij in filmov Disney+ konkuriral Netflixu z drugačnim modelom predvajanja - nove epizode serij bodo izšle enkrat tedensko in ne vse naenkrat. Diseny+ vodi s svojim novim tedenskim modelom, ki ima veliko prednosti, a tudi slabosti, piše The Guardian.